Херсон и пригород - под прицелом россиян: есть погибший и раненый
Войска РФ утром 29 января атаковали Херсонщину. Не обошлось без жертв
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
По его словам, около 8.00 российские террористы из дрона атаковали Антоновку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 52-летний мужчина. Уже через час оккупанты атаковали с БпЛА Херсон.
Во вражеский удар попал 47-летний мужчина. Он получил взрывную травму, обломочные ранения ног и спины, отметили в Херсонской ОВА.
Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки от вражеского огня оказались 38 населенных пунктов области. В результате обстрелов два человека погибли, еще 14 получили ранения.
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