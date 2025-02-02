Росіяни вдарили по житловому будинку у Херсоні, загинула жінка

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Російські загарбники зранку у неділю, 2 лютого обстріляли Дніпровський район Херсона. Є жертви

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"Через "приліт" снаряда у житловий будинок загинула жінка 1952 року народження", - йдеться у повідомленні.

Також через ворожий обстріл дістав вибухову травму і контузію 50-річний чоловік. Постраждалий - під наглядом медиків.

Нагадаємо, з початку 2025 року російська армія понад 12 тисяч разів обстріляли території Херсонської області, внаслідок атак загинули 29 мирних жителів, ще 237 отримали поранення.

Як повідомлялось, в Одесі через російський обстріл пошкоджено 15 культурних пам'яток. Суму збитків встановлюють.

Нагадаємо, у Полтаві та області оголосили триденну жалобу. Там російська ракета вбила цивільних мешканців.