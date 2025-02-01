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01 февраля 2025, 14:56

В Одессе из-за российских обстрелов повреждены 15 объектов культурного наследия

01 февраля 2025, 14:56
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фото: t.me/truonline
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В результате удара баллистикой по историческому центру Одессы повреждены 15 объектов культурного наследия

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

По его словам, основные повреждения - выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение.

Среди пострадавших объектов национального значения:

  • Филармония (Новая Биржа).
  • Дом Вучини (ул. Итальянская, 19).

А также два музея Музей западного и восточного искусства и Филиал Литературного музея (Дом Сикара)

Существенные повреждения отметили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка "Порто-Франко".

Самой ценной с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных построек является Филармония (Новая Биржа). Она с 2023 г. перешла под усиленную защиту ЮНЕСКО.

Взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений. Воздействие атаки на состояние основных конструкций оценивают специалисты после дополнительного обследования.

Напомним, вечером 31 января российские кафиры ударили по историческому центру Одессы ракетами. Предварительно россияне использовали баллистические ракеты типа "Искандер".

Местные власти сообщили о большом количестве повреждений и разрушений. В частности, была повреждена известная гостиница "Бристоль".

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