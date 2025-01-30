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30 января 2025, 14:14

В Херсоне коммунальщик попал под артобстрел РФ: состояние мужчины тяжелое

30 января 2025, 14:14
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иллюстративное фото из открытых источников
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В Херсоне в результате российского артобстрела ранен находившийся на рабочем месте работник одного из коммунальных предприятий

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, 62-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения грудной клетки и живота.

Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Прокудин также отметил, что в ближайшие несколько часов возможен массированный российский обстрел Херсона и пригорода.

Он призвал граждан воздержаться от походов на улицу и находиться подальше от прибрежных районов.

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки, 29 января, нанесли удары по 40 населенным пунктам Херсонской области. Погибли три человека, еще десять получили ранения.

Также известно, что 30 января из-за утренних российских обстрелов ранены две женщины.

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