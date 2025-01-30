В Сумах в результате вражеского беспилотника пострадал 8-летний ребенок
Из-за ночной атаки беспилотника в Сумах девять человек получили ранения, из них 8-летняя девочка
Об этом сообщил Сумской городской совет, передает RegioNews.
По данным управления здравоохранения, пятеро пострадавших получают стационарное лечение, а трое лечатся амбулаторно.
Так, у 78-летней женщины, старейшей пострадавшей, ситуационная реакция на стресс, ей оказали помощь непосредственно на месте происшествия. А самой молодой пострадавшей в результате обстрела города восемь лет.
Аварийно-розыскные мероприятия продолжаются. Работники ГСЧС разбирают поврежденные элементы дома и демонтируют крупногабаритные бетонные плиты.
Напомним, в Сумах ночью 31 января российский беспилотник попал в многоэтажку. Четверо человек погибли , девять ранены, среди которых ребенок.
Также разрушения получили две многоэтажки, во многих квартирах выбиты окна, двери. Повреждены по меньшей мере 23 легковых автомобиля.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки россиян на город Сумы.