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30 січня 2025, 14:14

У Херсоні комунальник потрапив під артобстріл РФ: стан чоловіка тяжкий

30 січня 2025, 14:14
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Херсоні внаслідок російського артобстрілу поранений працівник одного з комунальних підприємств, який перебував на робочому місці

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, 62-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота.

Медики оцінюють його стан як тяжкий.

Прокудін також наголосив, що в найближчі кілька годин можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя.

Він закликав громадян утриматися від походів на вулицю та перебувати подалі від прибережних районів.

Нагадаємо, російські загарбники минулої доби, 29 січня, завдали ударів по 40 населених пунктах Херсонської області. Загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення.

Також відомо, що 30 січня через ранкові російські обстріли поранені дві жінки.

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