Россияне атаковали Полтавщину: разрушена конюшня

фото: Полтавская ОВА

В Полтавском районе в результате падения БпЛА "Герань-2" было разрушено здание конюшни. Травмированных людей нет

Об этом сообщили в Полтавской ОВО, передает RegioNews.

Отмечается, что разрушения гражданской или критической инфраструктуры не зафиксированы.

Напомним, в ночь на 30 января войска РФ запустили по территории Украины 81 ударный дрон. Силы ПВО сбили 37 шахедов в 10 областях страны.

Также известно, что в Измаильском районе Одесской области в результате атаки вражеских дронов пострадало здание районной больницы, частные дома и автомобили.