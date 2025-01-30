Россияне атаковали Полтавщину: разрушена конюшня
В Полтавском районе в результате падения БпЛА "Герань-2" было разрушено здание конюшни. Травмированных людей нет
Об этом сообщили в Полтавской ОВО, передает RegioNews.
Отмечается, что разрушения гражданской или критической инфраструктуры не зафиксированы.
Напомним, в ночь на 30 января войска РФ запустили по территории Украины 81 ударный дрон. Силы ПВО сбили 37 шахедов в 10 областях страны.
Также известно, что в Измаильском районе Одесской области в результате атаки вражеских дронов пострадало здание районной больницы, частные дома и автомобили.
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Сколько средств государство выделяет на поддержку ветеранов в 2025 году: названа цифра
30 января 2025, 12:09В Украине будут судить военного, который перешел на сторону россиян и попал в плен в Донецкой области
30 января 2025, 12:02В Сумах в результате вражеского беспилотника пострадал 8-летний ребенок
30 января 2025, 11:40В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
30 января 2025, 11:40Правоохранители задержали российских диверсантов, готовивших теракты в Одесской области
30 января 2025, 11:04Атака "шахедов" в Житомирской области: повреждены шесть домов
30 января 2025, 11:02Зеленский отреагировал на обстрел Сум: что сказал Президент
30 января 2025, 10:51Силы ПВО сбили над Украиной 37 дронов
30 января 2025, 10:38СБУ задержала депутата Полтавского облсовета Олега Дядика
30 января 2025, 10:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все блоги »