В Херсоне россияне атаковали мужчину беспилотником
Вчера вечером российские войска атаковали Херсон дроном. В результате удара БпЛА ранения получил пенсионер
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики ударили дроном по городу около 20:30.
"Под вражеский удар попал 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму и обломочное ранение руки", — говорится в сообщении.
Херсонца госпитализировали в больницу. Его состояние — стабильно тяжелое.
Напомним, 28 января россияне атаковали с БпЛА поселок Антоновка в пригороде Херсона. Погиб мужчина, ранена женщина.
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