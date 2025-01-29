У Херсоні росіяни атакували чоловіка безпілотником
Вчора ввечері російські війська атакували Херсон дроном. Внаслідок удару БпЛА поранення дістав пенсіонер
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники вдарили дроном по місту близько 20:30.
"Під ворожий удар потрапив 64-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення руки", — йдеться у повідомленні.
Херсонця ушпиталили до лікарні. Його стан — стабільно-важкий.
Нагадаємо, 28 січня росіяни атакували з БпЛА селище Антонівка в передмісті Херсона. Загинув чоловік, поранена жінка.
Ракетна атака на цивільне підприємство в Миколаєві: загинули дві жінкиВсі новини »
29 січня 2025, 00:10На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранена жінка: росіяни вдарили "Градами"
28 січня 2025, 18:15Окупанти вдарили дроном по будинку на Херсонщині: загинула жінка
28 січня 2025, 14:48
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Запоріжжі подружжя влаштувало "сімейний бізнес" на дезертирах
29 січня 2025, 03:01Тримісячний малюк з Житомирщини претендує на рекорд України: чим він особливий
29 січня 2025, 02:04Їхали провідати уявного друга: на кордоні з Польщею затримали псевдоподружжя з Києва
29 січня 2025, 01:32Переправляла дівчат до Чехії для зайнять проституцією: на кордоні затримали 37-річну вербувальницю
29 січня 2025, 00:59На Одещині 24-річний працівник ТЦК брав 1000 доларів за фіктивну повістку
29 січня 2025, 00:29Ракетна атака на цивільне підприємство в Миколаєві: загинули дві жінки
29 січня 2025, 00:10Розчленували тіло бензопилою та хотіли спалити: до жорстокого вбивства на Закарпатті причетні підлітки
29 січня 2025, 00:05Стало відомо, коли звільнять з посади скандальну керівницю Хмельницької МСЕК Крупу
28 січня 2025, 23:39АРМА виявило мільярдні активи олігарха Новинського: майно арештують
28 січня 2025, 22:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі блоги »