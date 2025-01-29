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29 січня 2025, 02:30

У Херсоні росіяни атакували чоловіка безпілотником

29 січня 2025, 02:30
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора ввечері російські війська атакували Херсон дроном. Внаслідок удару БпЛА поранення дістав пенсіонер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники вдарили дроном по місту близько 20:30.

"Під ворожий удар потрапив 64-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення руки", — йдеться у повідомленні.

Херсонця ушпиталили до лікарні. Його стан — стабільно-важкий.

Нагадаємо, 28 січня росіяни атакували з БпЛА селище Антонівка в передмісті Херсона. Загинув чоловік, поранена жінка.

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