Россияне атаковали Антоновку в Херсонской области: погиб мужчина

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Россияне атаковали с БПЛА поселок Антоновка в пригороде Херсона. В результате чего погиб мужчина и раненая женщина

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, российские оккупанты сегодня, 28 января, около 11.30 из беспилотника атаковали Антоновку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 49-летний мужчина.

Также минно-взрывную травму и обломочные ранения получила 57-летняя женщина.

Сейчас она доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 января, российские кафиры атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще двое мирных жителей получили ранения.