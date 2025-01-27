иллюстративный фото из открытых источников

Из прифронтовой Бериславщины в Херсонской области полицейские эвакуировали двух женщин, нуждавшихся в срочной медицинской помощи

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Из-за постоянных российских атак на город бригады "скорой помощи" не имеют возможности безопасно подъехать к местам назначения.

Поэтому медики обратились в местное полицейское подразделение с просьбой помочь в эвакуации двух местных жительниц. У 64-летней женщины были проблемы с сердцем, а у 72-летней – высокое артериальное давление и подозрение на сердечный приступ.

По указанным адресам немедленно отправились эвакуационные группы Бериславского районного отдела полиции. Правоохранители помогли женщинам добраться до бронированного автомобиля и максимально быстро и безопасно вывезли больных в оговоренное место назначения, где их уже ждали медицинские работники.

Подробно о том, как происходила эвакуация смотрите на видео.

Правоохранители напоминают, если вам нужна помощь в эвакуации, обращайтесь на линию "102", в территориальные подразделения полиции, органы местной власти или волонтеры.

Как известно, на прошлой неделе из 38 населенных пунктов Конотопского и Шосткинского районов Сумской области были полностью эвакуированы жители . Оба района больше всего страдают от атак со стороны РФ.

В Донецкой области также начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 25 населенных пунктов. Причина - усиления вражеских обстрелов.