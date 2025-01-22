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Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В Конотопском, Шосткинском районах у нас 38 населенных пунктов, откуда уже полностью люди уехали, и эти населенные пункты отдали Вооруженным силам", – рассказал глава ОВА.

Он также добавил, что Сумской и Шосткинский районы Сумщины на сегодня больше всего страдают от атак со стороны РФ, там объявлена принудительная эвакуация населения.

"Практически мы сегодня завершаем эти эвакуационные мероприятия. Но еще много населенных пунктов, где остаются люди, которые по каким-то своим соображениям не желают выезжать. Там привлекаем правоохранительные органы, а также убеждаем в том, что нужно выезжать. Предоставляем им предложения по размещению в других городах", – отметил Артюх.

Глава ОВА отметил, что вдоль всей границы области эвакуации нуждаются еще до 20 тысяч человек.

Говоря о громадах, подвергшихся наибольшим разрушениям из-за обстрелов РФ, Артюх назвал Великописаревскую громаду Ахтырского района, Белопольскую громаду Сумского района, Середино-Будскую громаду Шосткинского района. Также, по его словам, каждый день россияне уничтожают КАБами Хотинскую громаду Сумского района. Начальник ОВА отметил, что точное количество разрушенных сел назвать сложно, поскольку обстрелы не прекращаются.

Напомним, 21 января во время очередной дроновой атаки в Сумской области пограничники сбили вражеские дроны типа "Гербера" и "Ланцет".