В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию из 25 населённых пунктов

В Донецкой области из-за усиления вражеских обстрелов начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 25 населенных пунктов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Донецкую ОВА.

"Сейчас, когда враг усилил обстрелы Донбасса, ежедневно страдают и гибнут люди, прошу родителей очень ответственно отнестись к эвакуации. Дети должны жить в мире и покое, а не прятаться от обстрелов!", - говорится в сообщении.

Обязательную эвакуацию принудительным образом семей с детьми будут проводить из следующих населенных пунктов:

Андреевка-Клевцово, Бурлацкое, Свободное Поле, Грушевское, Запорожье, Зеленый Гай, Звезда, Комар, Мирное, Новоочередное, Новохатское, Перестройка, Привольное, Поддубное, Толстой, Шевченко, Ялта Комарской общины и сел Васильевка, Гуливое, Каменка, Лиман , Мирное, Новоалександровка, Шиловка, Юрьевка Криворожского общества.

Как известно, российские военные ежедневно обстреливают населённые пункты Донецкой области.

Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Никопольщину артиллерией и дронами. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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