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З прифронтової Бериславщини на Херсонщині поліцейські евакуювали двох жінок, які потребували термінової медичної допомоги

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.

Через постійні російські атаки на місто бригади "швидкої допомоги" не мають можливості безпечно під’їхати до місць призначення.

Тому медики звернулися до місцевого поліцейського підрозділу з проханням допомогти в евакуації двох місцевих жительок. У 64-річної жінки були проблеми з серцем, а в 72-річної – високий артеріальний тиск та підозра на серцевий напад.

За вказаними адресами негайно вирушили евакуаційні групи Бериславського районного відділу поліції. Правоохоронці допомогли жінкам дістатися до броньованого автомобіля та максимально швидко й безпечно вивезли хворих до обумовленого місця призначення, де на них вже чекали медичні працівники.

Детальніше про те, як відбувалась евакуація дивіться на відео.

Правоохоронці нагадують, якщо вам потрібна допомога в евакуації, звертайтесь на лінію "102", до територіальних підрозділів поліції, органів місцевої влади чи волонтерів.

Як відомо, минулого тижня із 38 населених пунктів Конотопського і Шосткинського районів Сумської області повністю евакуювали жителів. Обидва райони на сьогодні найбільше потерпають від атак із боку РФ.

На Донеччині також розпочали примусову евакуацію родин з дітьми із 25 населених пунктів. Усе через посилення ворожих обстрілів.