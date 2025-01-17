Россияне ударили дроном по остановке транспорта в пригороде Херсона: есть погибший
Утром 17 января российские войска атаковали с БпЛА поселок Антоновка Херсонского района
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В результате одного из дроновых ударов погиб мужчина, который находился на остановке общественного транспорта.
Напомним, в течение 16 января российские оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области. Из-за вражеских ударов получили ранения семь человек.
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