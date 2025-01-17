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17 января 2025, 10:13

В Херсонской области за сутки из-за российских ударов получили ранения семь человек

17 января 2025, 10:13
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фото: Facebook
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За минувшие сутки, 16 января, российские оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Янтарное, Томина Балка, Станислав, Софиевка, Кизомис, Александровка, Берислав, Новокаиры, Червоный Маяк, Шляховое, Новоалександровка, Новоберислав, Томарино, Осокоровка, Украинка, Бургунка, Суханово, Белозерка, Крупица, Монастырское, Ольговка, Ивановка, Федоровка, Веровка, Николаевка, Новотягинка, Велетенское, Змиевка, Токаревка, Львово, Казацкое, Гавриловка, Михайловка и город Херсон.

Российские военные избивали по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты изуродовали десяток транспортных средств.

Из-за российских обстрелов получили ранения семь человек.

Напомним, ночью 17 января российские военные атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Целью оккупантов была припортовая инфраструктура.

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