фото: ГСЧС

В ночь на 17 января из-за атаки вражеских беспилотников произошел пожар в Бучанском районе Киевщины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и прессслужбу полиции.

В результате падения обломков взрывной волной поврежден частный дом и автомобиль. Возник пожар в расположенном рядом двухэтажном здании: горело кафе-магазин с пристроенной котельной. Огонь на площади 200 м² потушили.

Пострадал 12-летний мальчик, он получил ранение ноги. Ребенка госпитализировали.

Напомним, у мальчика – подозрение на контузию и рваная рана бедра. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.