Количество раненых в Кривом Роге возросло до 7: момент ракетного удара попал на видео
Число пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине увеличилось до семи
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По оперативным данным, пострадали семь человек.
"Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Одна ранена - средней тяжести. Три человека приходить в себя от пережитого будут дома", - сообщил Сергей Лысак.
Момент ракетного удара попал на видео.
Напомним, сегодня, 17 января, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших.
В Кривом Роге возросло количество погибших в результате удара по учебному заведениюВсе новости »
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