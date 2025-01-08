В Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека, еще девять ранены

фото: Херсонская ОВА

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Как проинформировал глава ОВА, российские войска обстреливали объекты критической инфраструктуры. Также под вражеским огнем оказались жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, в результате обстрелов были повреждены три многоэтажки и пять частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение, гараж, автобус, коммунальный и частный транспорт.

В течение суток в результате российских обстрелов в Херсонской области погибли два человека, еще девять человек получили ранения.

Напомним, в ночь на 8 января российские войска в очередной раз совершили дроновую атаку по территории Украины. В Киевской области работала ПВО, поврежден частный дом.