В полиции показали последствия ночной дроновой атаки в Киевской области: поврежден дом

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В ночь на 8 января российские войска в очередной раз совершили дроновую атаку по территории Украины. В Киевской области работала ПВО, поврежден частный дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

По состоянию на эту минуту известно, что в результате ночной атаки дронов в Киевской области поврежден частный дом и забор.

Информация о пострадавших в результате обстрела не поступала.

Напомним, ранее на Киевщине обнаружили несдетонировавшую боевую часть вражеского дрона.