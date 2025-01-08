В полиции показали последствия ночной дроновой атаки в Киевской области: поврежден дом
В ночь на 8 января российские войска в очередной раз совершили дроновую атаку по территории Украины. В Киевской области работала ПВО, поврежден частный дом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.
По состоянию на эту минуту известно, что в результате ночной атаки дронов в Киевской области поврежден частный дом и забор.
Информация о пострадавших в результате обстрела не поступала.
Напомним, ранее на Киевщине обнаружили несдетонировавшую боевую часть вражеского дрона.
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