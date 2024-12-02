В Херсоне в результате вражеского удара по пассажирскому автобусу погибла волонтер

фото: Херсонская областная прокуратура

В результате сброса российскими военными взрывчатки с дрона на автобус в Херсоне 1 декабря погибла волонтер Римма Бараненко

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Женщина была пассажиркой автобуса, оказавшегося под атакой россиян.

Глава ОВА отметил, что лично знал ее более 10 лет.

"Мы сотрудничали над разными проектами. Он был очень светлым человеком с активной жизненной позицией, всегда готовым помочь", - отметил Прокудин.

Он выразил соболезнования родным и близким волонтера.

Напомним, 1 декабря российская армия сбросила взрывчатку на маршрутное такси в Днепровском районе Херсона В результате вражеской атаки три человека погибли, еще 11 местных жителей получили ранения.