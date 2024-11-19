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19 ноября 2024, 14:10

В Херсонской области под вражеский обстрел попал автобус: есть пострадавшая

19 ноября 2024, 14:10
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фото: ГВА
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Российские оккупанты обстреляли поселок Киндейка Херсонского района

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Под обстрел попал автобус, обслуживающий 38-й маршрут.

"Поврежден люк, разбито стекло. На данный момент известно об одной пассажирке, которая получила телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус принадлежит частному предприятию-перевозчику.

Напомним, ночью 19 ноября россияне выпустили по поселку Белозерка на Херсонщине более десятка снарядов. Из-за попаданий повреждены жилые дома.

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