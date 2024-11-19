В Херсонской области под вражеский обстрел попал автобус: есть пострадавшая
Российские оккупанты обстреляли поселок Киндейка Херсонского района
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
Под обстрел попал автобус, обслуживающий 38-й маршрут.
"Поврежден люк, разбито стекло. На данный момент известно об одной пассажирке, которая получила телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что автобус принадлежит частному предприятию-перевозчику.
Напомним, ночью 19 ноября россияне выпустили по поселку Белозерка на Херсонщине более десятка снарядов. Из-за попаданий повреждены жилые дома.
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Прилетело и начало все полыхать: власти показали последствия обстрелов Херсона
19 ноября 2024, 15:00Число пострадавших в результате удара по Харькову возросло до 10
19 ноября 2024, 14:39В Киевской области мужчина попал под колеса электрички
19 ноября 2024, 14:38Удар по общежитию в Глухове: количество жертв возросло до 12
19 ноября 2024, 13:50Российские войска атаковали Донетчину авиабомбами: 3 гражданских погибли, 7 ранены
19 ноября 2024, 13:45Россияне ударили по Харькову: есть пострадавшие
19 ноября 2024, 13:36В Одессе обезвредили агентов ФСБ, готовивших теракты по всей стране: задержаны подростки
19 ноября 2024, 13:14Россияне обстреляли пригород Херсона: из-за пожара пострадал спасатель
19 ноября 2024, 13:05Детали ДТП на Прикарпатье с маршруткой: пострадали шесть человек
19 ноября 2024, 12:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все блоги »