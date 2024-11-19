Прилетіло і почало все палахкотіти: влада показала наслідки обстрілів Херсона

скріншот із відео

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Він уточнив, що будинки мирних мешканців зазнали значних руйнувань. Люди дивом вціліли.

"Не знали, куди бігти, в який бік... І потім, як прилетіло і почало все палахкотіти. Це був жах!", - пригадує вчорашній вечір одна з постраждалих жителів Херсона.

Нагадаємо, напередодні російські окупаційні війська атакували селище Зеленівка Херсонського району. Загарбники прицільно били по житлових кварталах, постраждав рятувальник.

Раніше повідомлялося, що минулої доби росіяни били по 25 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули та ще двоє цивільних дістали поранення.