Россияне атаковали Берислав на Херсонщине: погибла женщина, есть раненые

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Утром 13 ноября оккупационные войска атаковали город Берислав Херсонской области. В результате вражеских ударов погибла мирная жительница, две женщины ранены

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Сегодня утром россияне оборвали жизнь жительницы Берислава. Из-за атаки вражеского БпЛА смертельные ранения получила 52-летняя женщина. Мои соболезнования родным погибшей", — говорится в сообщении.

Также из-за атаки вражеского дрона пострадали еще двое местных жительниц. В настоящее время они находятся в больнице.

"61-летняя женщина получила взрывную травму, обломочные ранения руки и ампутацию пальца. У 43-летней потерпевшей – взрывная травма, ранения головы и предплечья", - уточнили в Херсонской ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины получили ранения 10 человек.