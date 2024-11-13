Враг запустил по Украине почти сотню воздушных целей — как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Ночью и утром 13 ноября российская армия совершила масштабную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Всего было зафиксировано 96 враждебных целей – ракет разного типа, управляемых авиабомб и ударных дронов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, враг запустил две зенитные управляемые ракеты С-300 по территории Сумщины, две крылатые ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 и 90 ударных дронов типа "Шахед".

Подтверждено уничтожение двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, а также 37 вражеских беспилотников.

Противовоздушная оборона работала над восемью областями Украины: Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областями.

47 беспилотников упали в разных регионах Украины, два дрона покинули воздушное пространство Украины, направившись в сторону Беларуси и России. Также известно, что еще два беспилотника остаются в воздухе, продолжается боевая работа.

Напомним, российские войска утром, 13 ноября, нанесли ракетный удар по Киеву и области. В результате атаки пострадал человек.