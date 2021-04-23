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23 апреля 2021, 16:59 215

В Херсоне поймали хакера, который воровал криптовалюту

23 апреля 2021, 16:59 215
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Все хакерские операции мужчина проводил из собственного дома
Все хакерские операции мужчина проводил из собственного дома
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В Херсоне разоблачили 37-летнего местного жителя, который взломал сайт по продаже криптовалюты и украл электронные деньги. Сейчас сумма ущерба устанавливаются.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУНП.

Все хакерские операции мужчина проводил из собственного дома. Официального источника прибыли он не имел. Во время обыска у него изъяли компьютерную технику. Деньги он переводил на свой личный счет, а затем обналичивал и тратил на собственные нужды.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения хакеру. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира - ему сообщено о подозрении.

Украина полиция хакеры Херсон Нацполиция

 
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