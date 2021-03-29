Тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира: ему сообщено о подозрении
Житель Тернопольской области подозревается в разработке фишингового пакета и специальной административной панели к нему, которые были нацелены на веб-ресурсы свыше сотни банковских учреждений и их клиентов в странах Европы и Австралии.
Об этом сообщает прессцентр МВД, передает RegioNews.
Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем эти данные использовали хакерские группировки в собственных целях", - говорится в сообщении.
По результатам вычислительной компьютерной-технической экспертизы выявлены сотни разнообразных вредоносных программных продуктов, которые демонстрировал и продавал фигурант в собственном интернет-магазине в Darknet. Ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2. ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией программных или технических средств.
Напомним, 18 февраля сайт СБУ атаковали хакеры.