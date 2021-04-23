У Херсоні спіймали хакера, який крав криптовалюту

Всі хакерські операції чоловік проводив з власної домівки

Всі хакерські операції чоловік проводив з власної домівки

Фото з відкритих джерел

В Херсоні викрили 37-річного місцевого жителя, який зламав сайт з продажу криптовалюти і вкрав електроні гроші. Наразі сума збитків встановлюються.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУНП.

Всі хакерські операції чоловік проводив з власної домівки. Офіційного джерела прибутку він не мав. Під час обшуку у нього вилучили комп’ютерну техніку. Гроші він переводив на свій особовий рахунок, а потім переводив у готівку та витрачав на власні потреби.

Нині вирішується питання про повідомлення підозри хакеру. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.361 "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів)" Кримінального кодексу України. Зловмиснику може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше тернопільський хакер обікрав фінустанови 11 країн світу - йому повідомлено про підозру.