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05 октября 2020, 19:26

За порядком на местных выборах будет следить весь личный состав полиции

05 октября 2020, 19:26
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Поддерживать порядок будут помогать высшие учебные заведения системы МВД, а также Нацгвардия, ГСЧС и пограничники
Поддерживать порядок будут помогать высшие учебные заведения системы МВД, а также Нацгвардия, ГСЧС и пограничники
Фото из открытых источников
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К работе во время местных выборов 25 октября будут привлекать 100% личного состава Национальной полиции.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко в интервью "РБК-Україна", информирует RegioNews.

"Очень легко посчитать: в Украине 30 744 избирательные участки, на каждом должно быть по два сотрудника полиции. Это уже 60 тысяч. Если учесть нашу диспозицию и использования сил и средств, то только на избирательных участках будет около 56 тысяч полицейских", - сказал он.

Клименко добавил, что также будет нести службу на улицах патрульная полиция.

"Плюс следственно-оперативные группы, которые будут выезжать на преступления, плюс работа взрывотехников, плюс работа кинологов. То есть все 100%, даже работники аппаратов, будут привлечены на этих выборах", - рассказал Игорь Клименко.

Он отметил, что в поддержании порядка на выборах полиции будут помогать высшие учебные заведения системы МВД, а также Нацгвардия, ГСЧС и пограничники.

Напомним, ранее в полиции рассказали, кто и как будет контролировать масочный режим на выборах.

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