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10 сентября 2020, 15:55 4

Шмыгаль сказал, когда в Раду поступит проект госбюджета

10 сентября 2020, 15:55 4
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Проект государственного бюджета на 2021 год будет подан в Верховную Раду уже на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на пресс-конференции в Херсоне, где он находится с рабочим визитом, передает RegioNews.

Проект госбюджета подаст в парламент Министерство финансов.

"15 сентября, как это предусматривает закон, Минфином будет подан в Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", - сказал Шмыгаль.

Шмигаль отметил, что госбюджет на 2021 год будет принят вовремя.

Напомним, ранее в правительстве спрогнозировали курс доллара до конца года.

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