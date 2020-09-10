Шмыгаль сказал, когда в Раду поступит проект госбюджета

Проект планируется представить 15 сентября

Проект планируется представить 15 сентября

Проект государственного бюджета на 2021 год будет подан в Верховную Раду уже на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на пресс-конференции в Херсоне, где он находится с рабочим визитом, передает RegioNews.

Проект госбюджета подаст в парламент Министерство финансов.

"15 сентября, как это предусматривает закон, Минфином будет подан в Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", - сказал Шмыгаль.

Шмигаль отметил, что госбюджет на 2021 год будет принят вовремя.

Напомним, ранее в правительстве спрогнозировали курс доллара до конца года.