Шмыгаль сказал, когда в Раду поступит проект госбюджета
Проект планируется представить 15 сентября
Проект планируется представить 15 сентября
Проект государственного бюджета на 2021 год будет подан в Верховную Раду уже на следующей неделе.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на пресс-конференции в Херсоне, где он находится с рабочим визитом, передает RegioNews.
Проект госбюджета подаст в парламент Министерство финансов.
"15 сентября, как это предусматривает закон, Минфином будет подан в Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", - сказал Шмыгаль.
Шмигаль отметил, что госбюджет на 2021 год будет принят вовремя.
Напомним, ранее в правительстве спрогнозировали курс доллара до конца года.
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Штепа и другие: кто станет новым мэром Славянска