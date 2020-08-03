Глава Херсонской ОГА Гусев высказался категорически против подачи воды в оккупированный Крым

Дискуссии по этому вопросу Гусев считает нецелесообразными

Дискуссии по этому вопросу Гусев считает нецелесообразными

По мнению Юрия Гусева возобновить поставки воды в Крым возможно только при условии возвращения контроля над временно оккупированной территории полуострова.

Об этом пишет Regionews.

Юрий Гусев, отвечая на вопрос нашего журналиста о поддержке обращения общественности Херсонщины о принятии закона, согласно которому поставки электроэнергии и воды на оккупированную территорию АР Крым к восстановлению территориальной целостности Украины будут считаться уголовным преступлением, в частности сказал:

Свое мнение по поставкам воды в Крым я не менял. Я считаю, что мы можем возобновить поставки воды в Крым при одном условии: возвращение контроля над временно оккупированной территории АРК и г. Севастополя. На этом точка, и никакие дискуссии по этому вопросу я считаю нецелесообразным, - заявил председатель Херсонской ОГА.

Полное интервью с Юрием Гусевым специально для RegioNews читайте здесь.