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03 августа 2020, 15:30

Глава Херсонской ОГА Гусев высказался категорически против подачи воды в оккупированный Крым

03 августа 2020, 15:30
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Дискуссии по этому вопросу Гусев считает нецелесообразными
Дискуссии по этому вопросу Гусев считает нецелесообразными
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По мнению Юрия Гусева возобновить поставки воды в Крым возможно только при условии возвращения контроля над временно оккупированной территории полуострова.

Об этом пишет Regionews.

Юрий Гусев, отвечая на вопрос нашего журналиста о поддержке обращения общественности Херсонщины о принятии закона, согласно которому поставки электроэнергии и воды на оккупированную территорию АР Крым к восстановлению территориальной целостности Украины будут считаться уголовным преступлением, в частности сказал:

Свое мнение по поставкам воды в Крым я не менял. Я считаю, что мы можем возобновить поставки воды в Крым при одном условии: возвращение контроля над временно оккупированной территории АРК и г. Севастополя. На этом точка, и никакие дискуссии по этому вопросу я считаю нецелесообразным, - заявил председатель Херсонской ОГА.

Полное интервью с Юрием Гусевым специально для RegioNews читайте здесь.

Украина вода Крым Херсонская ОГА Гусев Юрий Херсон
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