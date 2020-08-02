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02 августа 2020, 14:59 1

Нардепы хотят создать орган, который будет заниматься репатриацией украинцев

02 августа 2020, 14:59 1
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Парламентарии берут пример с других государств, которые работают с диаспорой
Парламентарии берут пример с других государств, которые работают с диаспорой
Фото: Радио Свобода
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Народные депутаты хотят создать специальный орган, который будет заниматься репатриацией (возвращением) украинцев на родину.

Об этом в спецпроекте "Cуспильного" рассказал "слуга народа" Святослав Юраш, председатель подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом. сообщает RegioNews.

Он уточнил, что имеет "давнее и хорошее взаимодействие" с ключевыми структурами украинской диаспоры, как вот с Мировым конгрессом украинцев.

Мы очень много общались о разнообразных вариантах того, как можно улучшать государственное взаимодействие с диаспорой. Среди идей, которые есть сейчас, это создавать в направлении репатриации украинцев домой какой-то орган, который будет этим заниматься", — рассказал Юраш.

По его словам, в Израиле, Ирландии, Румынии, Албании и других странах мира активно работают над тем, чтобы возвращать своих диаспорян обратно на родину. Говорит, что там для этого воплощают различные экономические, социальные и культурные программы.

Для меня понятно, что Украина имеет не менее 20 млн украинцев по всему миру, и нам нужно что-то делать, чтобы эти потенциальные граждане стали частью нашего организма", — добавил Юраш.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуги народа" работают также над законом об оппозиции .

Украина Слуга народа граница нардепы организация диаспора
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