Голова Херсонської ОДА Гусєв висловився категорично проти подачі води в окупований Крим

​​​​​​​Дискусії довкола цього питання Гусєв вважає недоцільними

​​​​​​​Дискусії довкола цього питання Гусєв вважає недоцільними

На думку Юрія Гусєва відновити постачання води до Криму можливо лише за умови повернення контролю над тимчасово окупованою територією півострова.

Про це пише Regionews.

Юрій Гусєв, відповідаючи на запитання нашого журналіста про підтримку звернення громадськості Херсонщини про прийняття закону, згідно з яким постачання електроенергії та води на окуповану територію АР Крим до відновлення територіальної цілісності України будуть вважатися кримінальним злочином, зокрема сказав:

Свою думку щодо постачання води до Криму я не змінював. Я вважаю, що ми можемо відновити постачання води до Криму за однієї умови: повернення контролю над тимчасово окупованою територією АРК і міста Севастополь. На цьому крапка, і жодні дискусії навколо цього питання я вважаю недоцільними, - заявив голова Херсонської ОДА.

Повне інтерв`ю з Юрієм Гусєвим спеціально для RegioNews читайте тут.