На базе отдыха в Херсонской области обнаружили случай заболевания коронавирусом

На базе находится 165 отдыхающих, все они на самоизоляции

На базе находится 165 отдыхающих, все они на самоизоляции

В Геническом районе Херсонской области на базе отдыха обнаружили COVID-19 у 26-летнего мужчины из обслуживающего персонала. Болезнь у него протекает бессимптомно, состояние удовлетворительное.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, пишет RegioNews.

Сегодня на одной из баз отдыха в селе Стрелковом, что в Геническом районе, зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26 лет. Его обнаружили по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, предоставляющих услуги по размещению в курортных районах области", - написал Гусев на своей странице в Facebook.

Председатель ОГА добавил, что больного госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомов наличия коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное.

На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находились 165 человек. Все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором. Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования", - отметил он.

По словам Гусева, ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса.

Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий. Областная власть прилагает усилия, чтобы Херсонская область оставалась безопасной", - рассказал председатель ОГА.

Сегодня на одной из баз отдыха в селе Стрелковое, что в Геническом районе, зафиксирован первый случай заболевания... Опубликовано Юрий Гусев Пятница, 10 июля 2020 г.

Напомним, на курортах Херсонщины на Covid-19 планово тестируют персонал баз отдыха