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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 липня 2020, 19:55 4

На базі відпочинку в Херсонській області виявили випадок коронавірусу

10 липня 2020, 19:55 4
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На базі перебуває 165 відпочивальників, усі вони на самоізоляції
На базі перебуває 165 відпочивальників, усі вони на самоізоляції
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У Генічеському районі Херсонської області на базі відпочинку виявили захворювання на COVID-19 у 26-річного чоловіка із обслуговуючого персоналу. Хвороба у нього протікає безсимптомно, стан задовільний.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, пише RegioNews.

Сьогодні на одній із баз відпочинку у селі Стрілковому, що в Генічеському районі, зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19. Це чоловік 26 років. Його виявили за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу закладів, що надають послуги з розміщення в курортних районах області", - написав Гусєв на своїй сторінці у Facebook.

Голова ОДА додав, що хворого госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні, симптомів наявності коронавірусу у нього немає, стан задовільний.

На момент виявлення інфікованого на базі відпочинку перебували 165 осіб. Всі вони перебувають на самоізоляції в закладі під постійним медико-санітарним наглядом. Наразі працюють медпрацівники і здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження", - зазначив він.

За словами Гусєва, ситуація оперативно відпрацьовується, щоб не допустити поширення вірусу.

Відповідні профільні служби були готові до такого розвитку подій. Обласна влада докладає зусиль, щоб Херсонська область залишалася безпечною", - розповів голова ОДА.

Сьогодні на одній із баз відпочинку в селі Стрілкове, що у Генічеському районі, зафіксовано перший випадок захворювання...

Опубліковано Юрій Гусєв Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Нагадаємо, на курортах Херсонщини на Covid-19 планово тестують персонал баз відпочинку

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