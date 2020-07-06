На курортах Херсонщины на Covid-19 тестируют персонал баз отдыха
Персонал баз отдыха и пансионатов на морских курортах Херсонской области тестируют на коронавирус. Уже проведено 40 ПЦР-тестирований.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает RegioNews.
Это позволит контролировать распространение вируса COVID-19 в области, своевременно выявлять больных, реагировать и создавать условия для безопасного отдыха гостей и жителей нашей области", - отметил он.
По словам Короленко, работу в этом направлении начали еще с прошлой недели.
Уже проведено 40 тестов методом ПЦР, работников баз отдыха с. Железный Порт, результат отрицательный, вирус COVID - 19 не обнаружен. Продолжаем работать", - резюмировал он.
Безпечний відпочинок, це те що турбує кожну родину, особливо під час пандемії. Тому за ініціативою Департаменту...Опубліковано Виктором Короленком Понеділок, 6 липня 2020 р.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 543 человека. Общее число зараженных составляет 49 043 человек.