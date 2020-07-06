На курортах Херсонщины на Covid-19 тестируют персонал баз отдыха

Это позволит контролировать распространение вируса

Это позволит контролировать распространение вируса

Фото: Facebook Виктора Короленко

Персонал баз отдыха и пансионатов на морских курортах Херсонской области тестируют на коронавирус. Уже проведено 40 ПЦР-тестирований.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает RegioNews.

Это позволит контролировать распространение вируса COVID-19 в области, своевременно выявлять больных, реагировать и создавать условия для безопасного отдыха гостей и жителей нашей области", - отметил он.

По словам Короленко, работу в этом направлении начали еще с прошлой недели.

Уже проведено 40 тестов методом ПЦР, работников баз отдыха с. Железный Порт, результат отрицательный, вирус COVID - 19 не обнаружен. Продолжаем работать", - резюмировал он.

Безпечний відпочинок, це те що турбує кожну родину, особливо під час пандемії. Тому за ініціативою Департаменту... Опубліковано Виктором Короленком Понеділок, 6 липня 2020 р.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 543 человека. Общее число зараженных составляет 49 043 человек.