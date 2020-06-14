Мангер в реанимации: председателю Херсонского облсовета не вручили принудительный привод в суд

Заседание должно было состояться утром 15 июня

Заседание должно было состояться утром 15 июня

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Владислав Мангер находится в реанимации кардиоцентра Херсона и не может быть доставлен в суд. На заседании, которое должно состояться завтра, прокуратура должна ходатайствовать о взятии под стражу председателя облсовета без возможности внесения залога.

О том, что Мангеру не вручили принудительный привод в суд сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, пишут херсонские журналисты. Об этом передает RegioNews.

Мы не можем выполнить решение суда, больничное учреждение предоставило нам информацию, что подозреваемое лицо находится в отделении интенсивной терапии и не может быть транспортировано в Киев без риска для здоровья", – прокомментировал Александр Говорун.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко говорит, что его подзащитный находится в тяжелом состоянии, однако врачи дают прогноз на выздоровление ориентировочно в течение недели.

Мангер не собирается скрываться ни от суда, ни от следствия. Как только врач позволит его транспортировку, при условии получения повестки, он явится в суд и будет участвовать во всех действиях, которые являются необходимыми", – сказал Ильченко.

В это время возле кардиоцентра собрались несколько десятков сотрудников полиции (в том числе бывшего спецподразделения "Беркут"). Такие действия Александр Говорун пояснил "вероятными рисками" и соблюдением общественного порядка.

В Мангера в гостях Опубликовано Сергеем Нікітенком Воскресенье, 14 июня 2020 г.

Активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк” считают, что больничный – это лишь повод "откосить” от судебного заседания. Поэтому сегодня под КНП "Херсонский областной кардиологический центр” проходит мирная акция протеста, о которой в соцсетях сообщила журналистка Евгения Вирлич.

Полиция пытается применить привод к Владислава Мангера. По крайней мере так заявил представитель полиции. Опубликовано Евгенией Вирлич Воскресенье, 14 июня 2020 г.

Напомним, 12 июня судья Печерского суда Киева Ильева приняла решение о принудительном приводе Мангера для рассмотрения меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. А перед этим Мангер не явился в суд ссылаясь на операцию дочери.