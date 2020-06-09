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09 июня 2020, 11:51 15

Зампрокурором Сумской области стал чиновник из Днепропетровщины

09 июня 2020, 11:51 15
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Ранее Панченко занимал должность прокурора Днепропетровской области
Ранее Панченко занимал должность прокурора Днепропетровской области
Фото: из открытых источников
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Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко представил коллективу новоназначенного заместителя и отметил, что большой опыт работы Александра Панченко в органах прокуратуры поможет ему вместе с коллективом достигать реальных результатов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Данкор.

Приказом Генерального прокурора от 4 июня по согласованию Совета прокуроров Украины на должность заместителя прокурора Сумской области назначен Панченко Александр Владимирович.

Справка: Панченко Александр Владимирович родился в 1979 году в г. Новомосковск Днепропетровской области. В 2001 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в том же году в прокуратуре Бабушкинского района г. Днепропетровск, где и работал 10 лет. В течение 3 лет - заместитель прокурора Днепровского района г. Днепродзержинск. Более года занимал должность руководителя структурного подразделения в прокуратуре Днепропетровской области. Почти 5 лет возглавлял Павлоградскую местную прокуратуру. Предыдущая занимаемая должность - прокурор Днепропетровской области.

назначение прокуратура прокурор Сумы Сумская область
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