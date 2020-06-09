В Херсоне выздоровели все больные коронавирусом

В Херсонской области осталось лишь четверо больных, которые лечатся от COVID-19

В Херсонской области осталось лишь четверо больных, которые лечатся от COVID-19

По состоянию на утро 9 июня в Херсонской области осталось 4 лица, инфицированные COVID-19. Последний раз новый случай коронавируса был зафиксирован 4 июня.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА и управлении здравоохранения Херсонского городского совета.

Количество одужавших в Херсонской области увеличилось до 172 человек, в том числе в Херсоне выздоровели все 20 больных с диагнозом COVID-19.

С начала эпидемии на территории Херсонской области было выявлено 179 случаев инфицирования, три из них – летальные.

За останню добу проведено 95 ПЛР-досліджень та 101 тестів ІФА на виявлення коронавірусу. Жодного нового лабораторно... Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Понеділок, 8 червня 2020 р.

Напомним, в Украине кількість новых случаев COVID-19 снижается уже п'пятый день подряд. За минувшие сутки выявлено 394 новых случая заражения коронавирусом.