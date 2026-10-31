Фото: полиция

ДТП произошло около 22:00 в селе Петро-Свистуново Запорожского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

17-летний водитель авто "ВАЗ" на повороте налево не справился с управлением. Машина столкнулась с бетонным блоком, выехала за пределы дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии травмировались водитель и трое его пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет. Всех четырех госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, на Хмельнитчине автомобиль с тремя детьми нашли в реке. Полиция определяет обстоятельства и причины трагедии.