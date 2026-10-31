На Запорожье автомобиль с подростками врезался в бетонный блок и дерево: четверо пострадавших
ДТП произошло около 22:00 в селе Петро-Свистуново Запорожского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
17-летний водитель авто "ВАЗ" на повороте налево не справился с управлением. Машина столкнулась с бетонным блоком, выехала за пределы дороги и врезалась в дерево.
В результате аварии травмировались водитель и трое его пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет. Всех четырех госпитализировали.
Полиция открыла уголовное производство. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, на Хмельнитчине автомобиль с тремя детьми нашли в реке. Полиция определяет обстоятельства и причины трагедии.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Днепре мужчина открыл стрельбу по автомобилю с людьми
31 октября 2026, 15:57Эвакуированные из Олешков уже пересекли границу Украины на Черниговщине, – Зеленский
31 октября 2026, 15:14На месте встречи эвакуированных из Олешков развернули гуманитарный штаб
31 октября 2026, 14:47В Украине из-за российских мин погибли 510 человек, среди них 26 детей
31 октября 2026, 13:50РФ повторно атаковала энергообъекты, где ремонтные работы были почти завершены, – Минэнерго
31 октября 2026, 13:22Силы обороны ударили "Нептунами" и дронами по заводу ракетного топлива в России
31 октября 2026, 12:49Больше средств, но не результатов: что не так с бюджетом для ветеранов на 2027 год
31 октября 2026, 12:23Пропали после дня рождения: в Хмельницкой области автомобиль с тремя детьми нашли в реке
31 октября 2026, 11:50500 ракет для Patriot: Украина просит США не откладывать поставки на годы
31 октября 2026, 11:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »