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31 октября 2026, 14:25

На Запорожье автомобиль с подростками врезался в бетонный блок и дерево: четверо пострадавших

31 октября 2026, 14:25
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Фото: полиция
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ДТП произошло около 22:00 в селе Петро-Свистуново Запорожского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

17-летний водитель авто "ВАЗ" на повороте налево не справился с управлением. Машина столкнулась с бетонным блоком, выехала за пределы дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии травмировались водитель и трое его пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет. Всех четырех госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, на Хмельнитчине автомобиль с тремя детьми нашли в реке. Полиция определяет обстоятельства и причины трагедии.

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