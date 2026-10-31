Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки сбил двух пешеходов, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии травмировались 52-летняя женщина и 62-летний мужчина. Обоих доставили в больницу, где мужчина скончался от полученных травм.

Проверка показала, что 74-летний водитель был трезв.

Полиция устанавливает происшествия.

Напомним, на Хмельнитчине автомобиль с тремя детьми нашли в реке. Полиция определяет обстоятельства и причины трагедии.