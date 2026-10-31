В Одесской области водитель легковушки сбил двух пешеходов на переходе: мужчина скончался в больнице
ДТП произошло днем 31 октября в поселке Овидиополь Одесского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель легковушки сбил двух пешеходов, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии травмировались 52-летняя женщина и 62-летний мужчина. Обоих доставили в больницу, где мужчина скончался от полученных травм.
Проверка показала, что 74-летний водитель был трезв.
Полиция устанавливает происшествия.
Напомним, на Хмельнитчине автомобиль с тремя детьми нашли в реке. Полиция определяет обстоятельства и причины трагедии.
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