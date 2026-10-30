В Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате

Фото: полиция Киева

В Деснянском районе Киева водитель автомобиля Renault в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с электросамокатом, где ехал 15-летний парень. Подросток получил перелом голени и попал в больницу. Водителю сообщили о подозрении

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

ДТП произошло 28 октября около 19:30 на улице Константина Данькевича.

По данным полиции, водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте слева к придомовой территории столкнулся с электросамокатом. Им управлял 15-летний парень.

В результате аварии школьник получил перелом голени. Его госпитализировали.

Проверка на приборе "Драгер" показала, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения: уровень алкоголя составил 0,42 промилле.

Следователи сообщили водителю о подозрении. Последующие обстоятельства дела и правовую квалификацию уточняют в рамках расследования.

Напомним, количество пострадавших в результате столкновения легковушки и рейсового автобуса в Тернопольской области возросло до 14. На месте погибла 23-летняя водитель автомобиля.