Россияне атаковали Глухов в Сумской области: предварительно, травмированы два человека
Российские войска нанесли удары по городу Глухов Сумской области. Предварительно, травмировались два человека. В результате атаки повреждены частные домовладения и нежилое помещение, возникли пожары
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
Спасатели одновременно работали на двух локациях. Из-за пожаров была угроза дальнейшего распространения огня.
Из-за угрозы повторных российских атак специалисты ГСЧС временно приостанавливали работы и отходили в безопасное место. В настоящее время все очаги горения ликвидированы.
Напомним, что в поселке Черкасское Донецкой области в результате российских обстрелов погибли три человека, среди них 13-летняя девушка. Еще четыре человека получили ранения. Под удар попала одна семья.