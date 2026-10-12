Россияне атаковали Глухов в Сумской области: предварительно, травмированы два человека

Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли удары по городу Глухов Сумской области. Предварительно, травмировались два человека. В результате атаки повреждены частные домовладения и нежилое помещение, возникли пожары

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Спасатели одновременно работали на двух локациях. Из-за пожаров была угроза дальнейшего распространения огня.

Из-за угрозы повторных российских атак специалисты ГСЧС временно приостанавливали работы и отходили в безопасное место. В настоящее время все очаги горения ликвидированы.

Напомним, что в поселке Черкасское Донецкой области в результате российских обстрелов погибли три человека, среди них 13-летняя девушка. Еще четыре человека получили ранения. Под удар попала одна семья.