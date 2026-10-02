Атака на Харків: кількість загиблих зросла, серед постраждалих - діти

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Загалом зафіксували три влучання, які призвели до трьох пожеж: горіли елементи зруйнованого будинку, гараж, два автомобіля та надвірна забудова. Також постраждали інші приватні будинки, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки. Дістали поранень 36 місцевих жителів. Серед постраждалих - діти.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджені монумент-гаубиця на площі перед обласним краєзнавчим музеєм та будівля самого музею — пам’ятка історії та архітектури початку XX століття, позначена "Блакитним щитом" ЮНЕСКО.