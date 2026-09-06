В Херсоне из-за вражеского авиаудара КАБом по дому пострадали три человека
В Херсоне три человека пострадали в результате вчерашнего российского авиаудара управляемой авиабомбой по жилому дому в Днепровском районе города
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, передает RegioNews .
В больницу доставили 84-летнего мужчину, 75-летнюю женщину и 43-летнего мужчину.
"В больницу доставили троих херсонцев, пострадавших в результате вчерашнего российского авиаудара по городу. Во время попадания управляемой авиабомбы в жилой дом в Днепровском районе ранения получили 84-летний мужчина, 75-летняя женщина и 43-летний мужчина", — сообщили в Херсонской МВА.
У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясения головного мозга и акубаротравмы.
Все трое находятся в медицинском учреждении, где проходят необходимые обследования и получают помощь врачей.
Как сообщают местные паблики, в Херсоне рухнул подъезд дома после удара российским КАБом.
Напомним, что вечером 5 сентября российские военные атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Херсоне . В результате удара пострадала семья с двумя детьми — четыре человека получили травмы и ранения.