В Киевской области спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по инфраструктуре

Фото: ГСЧС

В Фастовском районе Киевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, возникший в результате российской атаки

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Из-за значительной площади возгорания, высокой температуры и сильного задымления к ликвидации пожара привлекли дополнительные силы и технику ГСЧС.

Спасатели одновременно работали по нескольким направлениям и не допустили распространения огня на другие объекты.

Пожар ликвидирован.

Информация о погибших или пострадавших в сообщении ГСЧС отсутствует.

Напомним, что в ночь на 6 сентября российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками разных типов, а также баражирующими боеприпасами S8000 "Бандероль".