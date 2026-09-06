В Киевской области спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по инфраструктуре
В Фастовском районе Киевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, возникший в результате российской атаки
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Из-за значительной площади возгорания, высокой температуры и сильного задымления к ликвидации пожара привлекли дополнительные силы и технику ГСЧС.
Спасатели одновременно работали по нескольким направлениям и не допустили распространения огня на другие объекты.
Пожар ликвидирован.
Информация о погибших или пострадавших в сообщении ГСЧС отсутствует.
Напомним, что в ночь на 6 сентября российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками разных типов, а также баражирующими боеприпасами S8000 "Бандероль".