Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові
Росіяни увечері 7 вересня вдарили по Харкову. Мер міста повідомив про пораненого жителя
Про це повідомляє мер міста, передає RegioNews.
За словами Ігоря Терехова, російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Київському районі міста. Відомо, що влучання сталось на рівні шостого поверху. Наразі є інформація про одного постраждалого.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Чернігівську область. Зокрема, вдарили по тютюновій фабріці.
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