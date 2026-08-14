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14 августа 2026, 09:42

Ракеты, КАБы и 68 дронов: РФ атаковала Харьковщину, пять человек пострадали

14 августа 2026, 09:42
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали пять человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Изюме ранения получили две женщины в возрасте 66 и 68 лет. Еще две женщины, 44 и 79 лет, получили острую реакцию на стресс. В селе Пески-Радьковские Боровской общины ранен 56-летний мужчина.

Харьков российские войска атаковали беспилотниками – под ударом оказался Холодногорский район города.

В целом по области враг применил разные виды вооружения: две ракеты, одну реактивную систему залпового огня, две управляемые авиабомбы, FPV-дрон и 68 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

В Изюмском районе повреждены частные дома, гараж, учебное заведение, магазин, складское помещение и автомобиль. В Харьковском районе получили повреждения жилые дома, складские здания, мастерская, автомобили, электросети и АЗС.

В Чугуевском районе повреждены ферма, автомобиль, комбайн и шесть частных домов. В Богодуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

Напомним, в ночь на 14 августа российские войска нанесли удар по городу Смела Черкасской области . Вражеский беспилотник, снаряженный шрапнелью для поражения людей, попал в многоэтажку. К счастью, жителей квартиры, оказавшейся непосредственно в эпицентре попадания, на момент удара не было дома.

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