Ночная атака БпЛА в Кировоградской области: враг ударил по объекту инфраструктуры и дому
В ночь на 14 августа российские войска атаковали беспилотникам Кировоградскую область
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС, передает RegioNews.
Враг ударил по одному из объектов инфраструктуры в Кропивницком районе – возник пожар.
Кроме того, горели частный жилой дом и сухая трава.
Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, рано утром 14 августа российские войска нанесли удар двумя реактивными БпЛА по частному дому в Конотопском районе Сумской области. Погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын, еще четыре человека получили ранения.
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