Фото: ГСЧС

В ночь на 14 августа российские войска атаковали беспилотникам Кировоградскую область

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС, передает RegioNews.

Враг ударил по одному из объектов инфраструктуры в Кропивницком районе – возник пожар.

Кроме того, горели частный жилой дом и сухая трава.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, рано утром 14 августа российские войска нанесли удар двумя реактивными БпЛА по частному дому в Конотопском районе Сумской области. Погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын, еще четыре человека получили ранения.