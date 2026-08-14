Россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: уже 17 пострадавших

Фото: Донецкая ОВА

В Краматорске Донецкой области количество пострадавших в результате российской авиационной атаки возросло до 17 человек. Среди раненых – семь мужчин и десять женщин в возрасте от 47 до 85 лет

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, резаные раны головы, рук и ног, ссадины и ушибы. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Оккупанты сбросили на Краматорск восемь авиабомб ФАБ-250 с УМПК.

Попадание зафиксировали в жилой застройке, в том числе по многоквартирным домам.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 13 августа российские войска нанесли серию ударов по Краматорской общине Донецкой области. Было известно, что в результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще 15 получили ранения.